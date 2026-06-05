厚生労働省によりますと、2025年の出生数は 67万1236 人で、2023年の68万6173人より1万4937人減少しました。出生率（人口千対）は5.6で、前年の5.7より低下しています。 【画像を見る】この10年でどれだけ下がったか…関西各府県の合計特殊出生率の変化 出生数を母の年齢別にみると、30～34 歳で前年より増加し、他の年齢では減少していました。 また、合計特殊出生率は1.14 で、前年の1.15より低下していました。◎合計特