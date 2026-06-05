乃木坂46の3代目キャプテンで、今年5月の東京ドーム公演でグループを卒業した梅澤美波（27）が5日、神宮で行われたヤクルト―日本ハム戦の始球式に登場。自身初という大役を見事に務め球場を盛り上げた。神宮球場の創建100周年を記念したシリーズ。梅澤は背番号「100」のユニホーム姿で、高めに外れたものの見事なノーバウンド投球を披露した。終了後、報道陣に囲まれての第一声は笑顔で「ノーバウンドでしたよね！」。そし