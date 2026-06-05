文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜後7：00）では、スペシャルウィーク週となる7日の放送に、向井純葉、村井優、山下瞳月が出演する。【写真】透明感たっぷり！オフ感あふれる山下瞳月櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨くさまざまな企画に全力でチャレンジしている同番組。7日の放送では、特別企画「デモジェル山下とエンジェル村井の懺悔室」を実施する。前回、大