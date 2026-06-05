ラグビーリーグワンのプレーオフ決勝・神戸―東京ベイ戦が、7日にMUFG国立で行われる。レギュラーシーズン1位でリーグワン初制覇を狙う神戸は、5日に神戸市内で調整。この日にメンバーも発表され、69―23で快勝した準決勝・東京SG戦と同じスタメン構成となった。今季、アーリーエントリーで加わったFB上ノ坊駿介は、第7節静岡戦でデビューを飾ってから14試合連続スタメン。新人賞の有力候補にも挙がる22歳は「今までやってき