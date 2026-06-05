4人組グループ・Aぇ! groupが、12日発売のファッション雑誌『mini 7月号増刊 Aぇ! group SPECIAL EDITION』（宝島社）表紙に登場する。同日に初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開となる4人が『おそ松さん』コンセプトに合わせて、カラフルでハッピーな雰囲気をまとったメンバーカラーパジャマで笑顔をみせる。【写真】初の単独主演に「成長してもっと上に！」と意気込んだ末澤誠也また、今号の大テーマ“ENJO