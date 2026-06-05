農林水産省＝東京・霞が関農林水産省は5日、全国約千店舗のスーパーで5月25〜31日に販売したコメ5キロの平均価格は前週に比べて19円安い3673円だったと発表した。値下がりは2週連続。民間在庫量は高水準にあり、店頭価格は下落基調にある。ブレンド米や小売りのプライベートブランド（PB）商品などの平均価格は46円下がり、3418円だった。銘柄米は6円高い3764円だった。