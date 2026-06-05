元世界２階級制覇王者のルイス・ネリ（31・メキシコ）が元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（37・フィリピン）との注目の“悪童対決”を前に、また計量オーバーで“ひと騒動”を起こした。再計量でも超過は変わらずだったが、直後、明日朝の当日計量が義務付けられたネリがまさかの飲み物を口に笑顔を浮かべる様子をカメラが捉えており、ファンからは「こいつマジ舐めとるやろ」といった怒りの声も寄せられている。【映