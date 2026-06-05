1993年10月28日、カタール・ドーハ。勝てば初のワールドカップ出場が決まるサッカー日本代表は、アジア最終予選のイラク戦で終了間際に同点ゴールを許し、2-2で引き分けた。目の前にあった1994年アメリカ大会への切符はこぼれ落ち、この一戦は「ドーハの悲劇」として日本サッカー史に刻まれた。その時、日本代表を率いていたのが、オランダ出身のハンス・オフト氏だった。そして、ピッチ上で悲劇の瞬間を経験した選手の一人が、現