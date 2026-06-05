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【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】 7月9日 発売予定 価格：通常版 6,930円ほか 【新プレイアブルキャラクター「フェディエル」紹介PV】 6月5日 公開 Cygamesは6月5日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」において、新プ