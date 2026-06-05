防御率0.74…難攻不落ぶりにマンシーも衝撃米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は今季、投手として10試合に先発し6勝2敗、防御率は0.74という驚異的な成績を残している。投手として最高の栄誉となる「サイ・ヤング賞」の可能性も取りざたされる中で、同僚のマックス・マンシー内野手が“投手・大谷”を絶賛している。米国の野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演し語ったもの。番組の公式Xに公開された