あいみょん メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんが、キャリア初となるベストアルバム「AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -」を９月９日にリリースすることが決定した。これに伴い、本日より全国のCDショップ等での予約受付が一斉にスタートした。【写真・動画】「AIMYON BEST ALBUM」ジャケ写＆「この曲歌えるかな？チャレンジ！！」ティザー映像本作は、2016年リリースのメジャーデビューシングル「生きてい