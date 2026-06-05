台風6号の進路にそっくり… 今週、台風6号が接近したばかりですが、またしても直撃コースになるのでしょうか？4日発生した「台風のたまご」。心配される今後の進路、そして雨の予想は？ 【画像】台風6号と同じような進路？いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション 現在、台湾付近にある熱帯低気圧。「台風のたまご」とも呼ばれますが、次の日曜から月曜にかけて日本を横断する予想です。 このルートと言