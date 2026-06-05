ディスカウントストアのドン・キホーテは、千葉市のドン・キホーテ浜野店（中央区村田町）を近くのニトリ千葉市原店跡に移転し、6月25日にリニューアルオープンする。売り場面積を旧店舗の約2倍に拡張し、品ぞろえを大幅に拡大するほか、作業服に特化したコーナーを新設する。【こちらも】沼津のイシバシプラザ跡、「イオンタウン沼津」が進出決定2027年夏以降に開業へ新店舗は、旧店舗から約300メートル離れた国道16号沿い