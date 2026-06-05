日本代表の新ジャージ発表「着てたのこれか」約30年前の復刻…ファン歓喜「かっこよ」サッカー日本代表選手が着用しているアディダスの復刻版ジャージが反響を呼んでいる。日本代表は5月31日に北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦した。試合会場となったMUFGスタジアム（国立競技場）入りした選手たちは左胸にロゴの入ったトリコロールカラーのジャージ姿で登場し、注目を集めていた。選