知的障害のあるアスリートの社会参加を応援するスポーツの祭典「スペシャルオリンピックス２０２６東京」の開会式が５日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開かれ、歌手のＭＩＳＩＡがパフォーマンスを披露した。ＭＩＳＩＡは２０１４年のスペシャルオリンピックス福岡で大会公式応援ソング「ＨＯＰＥ＆ＤＲＥＡＭＳ」を担当して以来、長年にわたりスペシャルオリンピックスの活動を支援。チャリティーアルバムやライブの収益