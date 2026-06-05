タレント・堺正章が主催するクラシックカーラリー「第４回ＲＡＬＬＹＦＯＲＴＩＳＳＩＭＯ（ラリーフォルティッシモ）」が５日、千葉県内で開幕した。千葉県長柄町を中心とした自然豊かなエリアでクラシックカー競技の醍醐（だいご）味である「線踏み競技（ラインチェック競技）」を本格的に取り入れたラリー。７日までの３日間で行われ、競技性とクラシックカー文化の魅力を融合させたイベントとして全国の愛好家やコレクタ