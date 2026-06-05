男性７人組アイドルグループ「ＩＭＰ．」の基俊介が５日、東京・有楽町のヒューリックホール東京で行われたこの日開幕の舞台「ぴーすおぶせーふ」（２１日まで）のゲネプロ取材会に、トリプル主演を務める元日向坂４６・佐々木美玲、落合モトキと出席した。前作「ぴーすおぶけーき」に続くドラマとの連動企画第２弾で、今年３〜５月には日本テレビで連続ドラマとして放送された。前作の舞台版は東京のみの上演だったが、今回は