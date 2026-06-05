櫻坂４６の向井純葉、村井優、山下瞳月が、文化放送で放送中の「櫻坂の『さ』（毎週日曜日 午後７時〜）の、スペシャルウィーク週となる７日の放送に出演することが５日、発表された。放送では、前回大きな反響を呼んだ「デモジェル山下の懺悔室」が満を持して復活。「デモジェル山下」こと山下瞳月と、「エンジェル村井」こと村井優が、リスナーから「未だに悔いていること」を正直に告白してもらい、心の底から反省している