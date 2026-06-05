離婚した人気タレントが５日にＳＮＳを更新。イケメン男性との２ショットを公開し、反響を呼んでいる。モデルでタレントの鈴木奈々が、自身のインスタグラムを更新。「マーティンとカップル風写真撮ってみたテーマは『路地裏デート』身長差が良い感じだね私１５４センチ、マーティン１７７センチ！」とつづり、タレント・マーティンと親密そうに寄り添うショットをアップ。「マーティンとお似合いって言ってもらえるけど、