オリックス・田嶋大樹投手が、６日の広島戦（マツダスタジアム）に先発する。前回登板となった５月３０日の中日戦（京セラドーム大阪）では、今季最長に並ぶ６回を１失点の粘投で２勝目。「あまり意識はしたくないけど、６月中には７回に行けたらうれしいと言う話をしていた。段階を踏んで７回くらいまで行けたら、すごくうれしいし、（自分の中で）サプライズだと思っています」と、年間計画の途中にいることを明かした。この