女優・安達祐実（４４）が最新姿を公開し、話題を呼んでいる。５日に自身のインスタグラムを更新し、「 春夏の新作！Ｔシャツも猫ちゃんどんな色のボトムとも相性が良いよ！ワッフルパンツは柔らかくて軽くて履きごごち最高裾の差し色が可愛い！遊び心のあるチャームが楽しいネックレスシンプルコーデのアクセントに！」と着用している服を紹介した安達。眉毛ラインの前髪にサイドをふわふわと巻いたヘアスタイルで