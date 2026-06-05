ロッテは５日、育成の山崎剛内野手（３０）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は３８に決まった。山崎は昨秋、楽天から戦力外通告を受け、ロッテに育成契約で入団。今季は２軍で打率・３０９の成績を残した。この日、１軍出場選手登録された。球団を通じて「拾っていただき、このようなチャンスをいただき、感謝をしています。また、ここまでサポートをしてくれた皆様、応援していただいた皆様にも感謝の気持ちで一