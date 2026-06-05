漫画家御守リツヒロさんが4月17日に亡くなったことが5日、分かった。ゼロサム編集部やフロースコミックの公式Xが伝えた。ゼロサム編集部は「訃報2026年4月17日、御守リツヒロ先生がご逝去されました」と報告。「弊社よりデビューされ、その後『芭喰禄』『ワールドエンド：デバッガー』などをはじめとする、素晴らしい作品をご寄稿いただき、多大なるお力添えを頂いてまいりました。余りにも早い訃報に編集部一同、悲しみの念を禁