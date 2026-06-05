賀来賢人（36）が6日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた「Never After Dark／ネバーアフターダーク」初日舞台あいさつに登壇した。トークの中で「人生で1番、背筋が凍ったことは？」と聞かれ、SHAZNAのIZAM（54）に追いかけられる夢を見たと語った。賀来は「IZAMさんに追いかけられる夢を見て、メチャクチャ怖かった」と振り返った。さらに「1回だけ金縛りにあって『指を1本、1本ほぐしたらいい』と友達に聞いた。首以外、動か