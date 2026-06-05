「ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・河田コーチが前日４日・楽天戦での劇的なサヨナラ勝ちを振り返った。７−７の九回２死一、二塁。楽天・西垣の暴投で二塁走者の三森が三塁を蹴って一気に本塁へ突入した。ヘッドスライディングした三森は左手を引きながら右に体を回転させるようにしてタッチをかわし、右手でホームに触れた。“神走塁”を呼び込んだのは、三塁コーチを務める河田コーチの判断