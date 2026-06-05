5日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝159円台後半で取引された。午後5時現在は前日比05銭円安ドル高の1ドル＝159円94〜96銭。ユーロは51銭円安ユーロ高の1ユーロ＝186円05〜09銭。レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラが、米国の仲介によるレバノンとイスラエルの停戦再開を拒否する構えを示したと伝わった。これを受け米国とイランの停戦交渉が停滞するとの警戒から「有事のドル買い」が出た。高市早苗首相は5日の参院