北海道江別市で2024年、男子大学生を集団暴行し死亡させたとして強盗致死などの罪に問われた6人のうち、当時大学生だった川村葉音被告（21）の裁判員裁判が5日、札幌地裁で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。