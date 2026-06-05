元日向坂46の佐々木美玲（26）が5日、都内で、トリプル主演舞台「ぴーすおぶせーふ」（5〜28日、ヒューリックホール東京ほか）ゲネプロ、囲み取材に、IMP．基俊介（29）、落合モトキ（35）と出席した。同作は2022年に日テレ系ドラマ、2023年に舞台が上演された「ぴーすおぶけーき」のキャスト・スタッフが再集結した新作ドラマ＆舞台連動企画。初日を迎え、佐々木は「ギリギリまでは緊張していなく、稽古みたいな感じで『がんばる