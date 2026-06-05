皇族数の確保策をめぐり、衆参両院の議長、副議長による「立法府の総意」案が取りまとまる中、尾崎官房副長官は「立法府の総意」が決定した後、直ちに法案作成に取りかかる考えを示しました。皇族数の確保策をめぐり衆参両院の議長、副議長はきょう、「立法府の総意」案をとりまとめたことを発表しました。8日には、与野党各党の全体会議が開かれ、「立法府の総意」案が報告される予定で、10日にも「立法府の総意」を決定したい考