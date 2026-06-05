ごみ収集会社の清掃員としても働くお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が、今月から渋谷区でポイ捨てに２０００円の過料が徴収される新ルールに対して、持論を展開した。渋谷区全域で今月から、ごみのポイ捨てに罰則２０００円の過料が徴収されるほか、飲食料品を販売する店舗にはごみ箱設置を義務づけ。滝沢は自身のＸに新規投稿し、「少数意見かもしれないが」と前置きした上で意見を記した。「僕はごみ箱設置はしない方