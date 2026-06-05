食肉大手の伊藤ハムは、物価高や中東情勢の影響でこれまでよりコストを抑えたシリーズ商品を来月から発売します。伊藤ハムがきょう発表したのは、7月1日に発売するハムやウインナーなどの新しいシリーズ商品「サニープライス」です。これまでの主力商品ではパッケージに5色から8色のインクが使われていましたが、価格を抑えるために今回のシリーズでは3色とこれまでより半分ほどに減らしました。物価高が続くなか、原材料価格や物