歌手堺正章（79）が主催するクラシックカーによるラリーレース「RALLY FORTISSIMO FRANCK MULLER AWARD ROUND2」が5日、千葉・長柄町を中心に開幕した。7日までの3日間競技で開催する。主催者であり、競技者としても参加する堺は、「今回は本気で優勝を目指したい」と意気込みを語った。クラシックカーの魅力は「実際に走らせてこそ伝わるものだと思っています」という。その思いのもと、同ラリーを開催。「回を重ねるごとに参加