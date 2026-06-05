飼い主さんのそばへ寄り添い、体をスリスリと擦り付けていたワンコ。ところが何気ない言葉を耳にした途端、ショックを受けたかのような表情を見せることとなりました。 話題の投稿は記事執筆時点で53万再生を突破。「心失ってて草」「言葉理解してるｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：抜け毛がすごい犬にスリスリされた女性→毛が付くので『最悪や』と言った結果…言葉を理解している『表情』】 『最悪や』の