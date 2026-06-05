飼い主さんが体調不良で横になっていたら、ワンコ2匹が寝室にやってきて…？寄り添って看病してくれる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で31万回再生を突破。「優しい」「可愛くて癒される」といった声が寄せられています。 【動画：頭痛と腰痛が酷く、横になる男性→2匹の犬が『大丈夫？』と心配してやってきて…心温まる光景】 飼い主さんが体調不良で横になったら… YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記ハスキ