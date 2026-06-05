レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス氏が「大型補強」を示唆したことで、来季に向けた補強候補に大きな注目が集まっている。ペレス氏は1億5000万ユーロを越える移籍金で若い”ギャラクティコ”の獲得に挑むと明言。プレミアリーグの選手や、バイエルン所属のFWハリー・ケイン、FWマイケル・オリーセではないこと、チャンピオンズリーグに出場した選手であることが明らかになっている。会長の発言から複数のビッグネーム