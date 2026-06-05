3月26日よりLemino・Mnet Plusにて配信を開始したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（以下、『日プ新世界』）が、6月6日にファイナル（最終回）を迎える。今回はシリーズ初となる全世界での配信と投票を実施。選ばれた12人は、グローバルボーイズグループとして日韓同時デビューを予定している。本稿ではいよいよ目前に迫ったファイナルへ向け、見どころや今シリ&#