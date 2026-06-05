イラストレーターの中村佑介が、アニメ『刃牙道』とアパレルブランド「グラニフ（graniph）」のコラボレーションで、烈海王のアートを描き下ろした。中村は6月3日、自身のXで「烈海王を描かせて頂きましたッッ」とイラストを公開し、大きな反響を呼んでいる。 【画像】中村佑介作の『刃牙』烈海王ッッ！！ 公開されたアートは、波や松、群れ飛ぶ鳥を背景として烈海王を中央に据えた一枚。CDジ