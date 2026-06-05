きょう（5日）の午後5時16分頃より香川県坂出市で停電が発生しています。（午後5時半現在） 四国電力送配電によりますと、香川県坂出市大屋冨町、 高屋町で300戸が停電しています。原因は現在調査中で、停電範囲の縮小作業に着手しているということです。