出版界・映画界を半世紀にわたり牽引してきた角川春樹（角川春樹事務所代表取締役社長、84歳）が、X、YouTube、Instagramを相次いで開設した。いずれも本人が直接メッセージを発信するアカウントで、共通のキーワードとして掲げられているのが「ネバーギブアップ」だ。2025年8月に脳梗塞で倒れ、リハビリを続けてきた角川が、自身の回復過程までも公にしながら新たな発信を始めた。 【画像】2026年は「