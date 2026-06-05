2026年ワールドカップを前に行われた国際親善試合で、コートジボワール代表がフランス代表に2-1で逆転勝利を収めた。歴史上初めてフランスを破る快挙を成し遂げ、その中心にいたのがストラスブール所属のDFグエラ・ドゥエだった。『MARCA』が報じている。試合前の注目は、パリ・サンジェルマン所属のFWデジレ・ドゥエの兄として知られるグエラ・ドゥエだった。フランス生まれながら父親のルーツを持つコートジボワール代表を選択し