マンチェスター・ユナイテッドの熱狂的サポーターとして知られるフランク・アイレット氏が、かつてのスター選手を彷彿とさせるヘアスタイルに変身し、話題を集めている。アイレット氏は約2年間にわたり、「マンチェスター・ユナイテッドが公式戦で5連勝するまで髪を切らない」というチャレンジを継続中。その長髪を切ったわけではないが、今回アイレットさんはチケット販売サービスの企画に参加。スタイリストたちの技術によって、