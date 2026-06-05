5日、NTTドコモと日本航空が新たな通信サービス「JALモバイル powered by ahamo」を発表した。25日に受付を始める。本稿では、通常のahamoとの違いなどを解説する。 JALモバイル powered by ahamo JALモバイル powered by ahamoは、ドコモが提供するahamoの料金や通信機能をそのまま利用しながら、JALならではの独自特典を付加したプラン。 月額料金は2970円で、毎月30GBのデータ容量が利用できるほ