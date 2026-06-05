日本航空（JAL）とNTTドコモは6月25日に「JALモバイル powered by ahamo」を開始する。 JALがahamoを選んだ背景と海外利用の強み これまでJALはIIJと組んで「JALモバイル」という通信サービスを提供していたが、新たにMNOであるNTTドコモが持つ人気料金プランであるahamoとタッグを組むことになった。 JALがahamoと組むことにより、従来のIIJmioをベースにしたプランがなくなるというわけではない。