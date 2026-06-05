村上のデビューからの活躍に米メディアも驚愕している(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が、5月のアメリカン・リーグ月間最優秀新人に選出された。現在は右太もも裏の張りで負傷者リスト（IL）入りとなっているものの、バッティングが一気に上り調子となった1か月間での好成績が評価される形となり、現地メディアも大物ルーキーの活躍に改めて賛辞を送っている。【動画】「めちゃくちゃ綺麗なお辞儀」と反響相次ぐ19