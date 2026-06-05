◇ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）リーグ創設５季目で初優勝を目指す神戸は５日、試合登録メンバー２３人を発表。先発する日本代表ＳＯ李承信共同主将（２５）は神戸市内での練習後、取材に応じ「準決勝が終わってから、チームとしても個人としても、メンタルの部分を含めていい準備ができた。自信しかない」とトップリーグ時代を含めると７季ぶりの日本一へ手応