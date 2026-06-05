百万石行列のテーマ曲としても親しまれている「あゝ前田利家公」。この歌を作曲した白山市出身の乙田修三さんが、長年の功績を認められ日本作曲家協会から永年会員表彰を受けました。3年前の百万石行列。利家公の出発に合わせて金沢駅前で「あゝ前田利家公」を熱唱する乙田修三さんです。歌手・作曲家 乙田修三さん「毎年毎年歌っていくたびにやっぱりいいなこの祭にぴったりだ。ずっと歌い続けてほしい。」6000人超える弟子を指導