女優の仲里依紗が５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。カバンの中身紹介でゲストの俳優・賀来賢人があるものを取り出し、話題になっている。賀来は「お金がないからコンビニ袋をバッグにしていた」という駆け出し時代のエピソードを明かしながら、愛用している１９５０年代の工具用バッグからボールペンや充電器、キャラクターグッズなどを披露。その中で、「意外だろ」と言いながら取り出したのはまさかの「シー