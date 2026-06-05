◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（５日・甲子園）楽天は５日、阪神戦のスタメンを発表した。前日４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点のリードを守れずに敗戦。連敗阻止を目指す一戦の先発マウンドは岸孝之投手。史上１４人目の２０年連続勝利を狙う右腕の投球に期待がかかる。捕手には伊藤光が起用された。５月１０日の西武戦（ベルーナドーム）以来となるスタメン出場。経験豊富なベテランバッテリーで連敗を阻