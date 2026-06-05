ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーの曽野舜太が５日までに自身のインスタグラムを更新。努力家な姿に反響が集まっている。「はやくお仕事終わったから勉強した！」と記し、「氷が溶けるまで勉強」と、時計と透明なコップに入れた氷を映した曽野。今年５月に２４歳を迎え、目標として掲げた「気象予報士」試験の合格に向けて約３時間、真剣な表情で机に向かう動画を公開した。最後は溶けた氷でプロテインを作り、