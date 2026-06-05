◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）連敗を３で止めたいオリックスは、プロ１１年目の杉本が「６番・右翼」でスタメンに名を連ねた。今季初の外野守備となる。両膝痛が回復し、通算１００号に王手をかけるラオウが、打線を活気づけたい。この日は、中堅の定位置を確保していた渡部が下半身のコンディション不良で出場選手登録を抹消。代わって中川が「１番・中堅」に入った。【オリ